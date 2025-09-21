Hace 30 años se reconoció que los derechos humanos eran también los derechos de las mujeres
En Beiging hace 30 años la ONU organizó una conferencia mundial sobre la mujer, donde se firmó, casi por unanimidad, un documento histórico con un programa integral para el logro de la igualdad de género y derechos de la mujer.
En aquel hito histórico donde se reunieron 17.000 participantes y 30.000 activistas, con representantes de 189 países que adoptaron la declaración de Beijing, se encontraba cubriendo la noticia la periodista Mayte Antona actual redactora jefe de Servimedia y presidenta de la comisión de la igualdad de la asociación de la prensa de Madrid, que nos cuenta qué ambiente social se respiraba en aquellos momentos y los cambios y avances que supuso para las mujeres aquella conferencia, como la batalla de la violencia de género, violencia que antes se eximia como crimen pasional.