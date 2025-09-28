Sin la aportación de Carmen Martínez Sancho, la teoría de cuerdas no sería posible
Alba Dolores García Ruiz, doctora en matemáticas por (ICMAT) y actualmente profesora en CUNEF Universidad, nos cuenta la historia de esta pionera, auténtica referente en el mundo matemático y científico, cuya aportación en la investigación abrió el camino a la teoría de cuerdas, siendo además la primera doctora en matemáticas y la primera catedrática de esta disciplina académica en España. Su interés y vocación por la docencia fue su leitmotiv.