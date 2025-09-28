Mujeres con alma

Sin la aportación de Carmen Martínez Sancho, la teoría de cuerdas no sería posible

Alba Dolores García Ruiz, doctora en matemáticas por (ICMAT) y actualmente profesora en CUNEF Universidad, nos cuenta la historia de esta pionera, auténtica referente en el mundo matemático y científico, cuya aportación en la investigación abrió el camino a la teoría de cuerdas, siendo además la primera doctora en matemáticas y la primera catedrática de esta disciplina académica en España. Su interés y vocación por la docencia fue su leitmotiv.

Silvia Casasola

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer