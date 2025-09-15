En el antiguo Egipto usaban excremento de hipopótamo para saber si el parto iba a ir bien o mal
Elisa Castel, miembro fundador de la Asociación Española de Egiptología y colaboradora de National Geographic cuenta como las mujeres en el antiguo Egipto utilizaban curiosos métodos para detectar si había peligro de aborto como se recogen en el famoso papiro de Berlín, al igual que tenían formas extrañas y llamativas, a nuestros ojos, que les permitían vaticinar si el parto iba a ser problemático o normal.