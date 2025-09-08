Amalia Domingo, el alma del movimiento espiritista
En el siglo XIX, principios del XX el movimiento espiritista tuvo mucho auge en el mundo y fue un auténtico aliado en el cambio social imperante. Los espiritistas creen en la reencarnación y las almas pueden reencarnarse tanto en hombres como en mujeres lo que crea mucha igualdad La doctora en historia Dolors Marín Silvestre, autora de "Visionarias, librepensadoras y espiritistas" habla de la importante labor que realizó Amalia Domingo Soler y como encontró en el movimiento espiritista refugio humano e intelectual.