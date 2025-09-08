Los peligros de la IA cuando se usa como apoyo psicológico.
El experto Luis Fernando López Martínez psicoterapeuta, profesor del departamento de personalidad, evaluación y psicología clínica de la universidad complutense de Madrid, además de codirector general y director del área sanitaria de ISNISS psicología y formación y experto en duelo, en conductas suicidas e investigador doctoral de conductas autolesivas y suicidas en entorno digitales, afirma que a los jóvenes les cuesta mucho hablar de sus emociones, porque no conocen las palabras en las que poder expresarse, son analfabetos emocionales. El peligro de usar la IA como si fuera un psicólogo, aunque en un principio parece causar alivio, en realidad termina aumentando el sufrimiento. La mejor solución es atreverte a contar lo que te pasa a un profesional expresando las emociones que te causan tanto dolor.