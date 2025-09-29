La noche oscura

Descubre los hilos invisibles de la manipulación narcisista

¿Cómo puedes descubrir a un narcisista qué intenta conquistarte o ganarse tu confianza? ¿Has sentido que intentan manipularte o anularte? ¿Sabes cuáles son las señales de alarma que indican que están abusando de tu confianza?

Deborah Murcia, experta en psicología de la manipulación, el abuso narcisista y las relaciones de dependencia, con su libro "No soy yo, eres tú" los hilos invisibles de la manipulación narcisista, te ofrece muchas pautas que te ayudaran a recuperar tu vida y dar luz a tu alma herida.

Silvia Casasola

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer