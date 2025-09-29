Descubre los hilos invisibles de la manipulación narcisista
¿Cómo puedes descubrir a un narcisista qué intenta conquistarte o ganarse tu confianza? ¿Has sentido que intentan manipularte o anularte? ¿Sabes cuáles son las señales de alarma que indican que están abusando de tu confianza?
Deborah Murcia, experta en psicología de la manipulación, el abuso narcisista y las relaciones de dependencia, con su libro "No soy yo, eres tú" los hilos invisibles de la manipulación narcisista, te ofrece muchas pautas que te ayudaran a recuperar tu vida y dar luz a tu alma herida.