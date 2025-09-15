La noche oscura del alma

David Serrato: "Responsabilízate de tu vida y deja en paz a los demás"

David Serrato, licenciado en ciencia de la actividad física y del deporte, también es subdirector del centro de alto rendimiento deportivo en Soria, labor que compagina con la de coaching ayudando a las personas de forma individual, en grupos o instituciones. Al cumplir los 40, mucha gente está desconectada y no sabe quién es, qué quiere, no se ha echo responsable de su vida. David te sugiere realizar un retiro de tres días en soledad y permitirte escuchar a tu mente, a tu cuerpo y así averiguar qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida.

Silvia Casasola

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer