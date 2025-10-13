¿Se pueden leer los pensamientos a través de los gestos"
Un reciente estudio realizado por neurocientíficos con la ayuda de la IA han registrado la imagen de distintos ratones comprobando que sus gestos seguían un patrón, que iba unido a un pensamiento que ejecutaban. Alberto Renart Fernández, investigador principal del Grupo de Investigación de Dinámica de circuitos y computación de la Fundación Champalimaud en Portugal nos cuenta todos los detalles del "Facial expression in mice reveal latent congnitive variables and their neutral correlatos"