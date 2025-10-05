"Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII"
Gerardo Muñoz Lorente es el ganador del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent en su edición XIII con la obra "Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII" donde matones, sicarios espías y crimen organizado campaban a sus anchas auspiciados por empresarios, militares o políticos. Todo valía por conseguir el control del poder y el dinero. Sobre como repercutió los años 20 en España, el autor opina "Fue una década bastante convulsa con crisis de todo tipo. Entonces los momentos dulces que pudo haber en los años 20, quedaron tapados por toda esa violencia que hubo".