El legado del Doctor Santiago Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal fue un médico y científico español, padre de la neurociencia y Premio Nobel de Medicina. Sin duda, se trata de uno de los científicos más destacados de la humanidad que, por algún motivo, no ha trascendido en el imaginario nacional. Juan Andrés de Carlos Segovia, responsable del Legado del científico en el Instituto Cajal, achaca este suceso a la “despreocupación científica” que, en términos generales, impera en España. “España no se preocupa por los científicos, pero Cajal es muy famoso fuera de España”, apuntaba de Carlos.

Asimismo, Juan Andrés de Carlos se lamentaba del hecho de que no exista un museo dedicado a Ramón y Cajal. “Todavía no hay un museo dedicado a Cajal y no por falta de material”, decía de Carlos después de explicar que existen casi treinta mil entradas en el inventario del Instituto Cajal, un lugar que recopila toda la obra del científico. No obstante, se muestra ciertamente optimista porque “en el Museo de Ciencias Nacionales se ha vaciado una sala para realizar el museo Cajal”.

¿Qué es el legado de Cajal?

“El legado Cajal son todas esas pertenencias científicas que él quiso que se conservasen cuando él falleciera”, aclaraba.

Además, explicaba que, pese al estallido del la Guerra Civil, la obra del científico no desapareció debido a que en el año 1933, el profesor Tello recogió todo su trabajo y lo trasladó al Instituto Cajal, donde lo custodiaron con mimo “aunque algo sí se perdió”. Entre todas las piezas recopiladas, destacan los magníficos dibujos de Cajal que, artista de vocación, aprovechó su talento para para realizar minuciosos dibujos anatómicos que, durante casi treinta años, observó a través de un microscopio monocular. Lo que Cajal veía estaba al alcance de cualquier científico con mejores medios, pero según el responsable del Instituto Cajal, “la diferencia reside en cómo interpretaba lo que estaba viendo”.

Finalmente, Bruno Cardeñosa extrapola la figura de Cajal al presente y de Carlos indica: “Ramón y Cajal estaría volcado en la vacuna del covid, como se volcó en su día con la vacuna del cólera”.