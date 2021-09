Javier Ruiz Taboada, el nuevo fichaje de 'Más de uno', anuncia en 'La Rosa de los vientos' la publicación de La luz al final del pasillo, un libro en el que recopila todos los cierres del programa 'Más de uno' durante los meses de confinamiento domiciliario.

"Carlos Alsina me pidió si podía cerrar el programa con un comentario positivo, intentando dar un toque de humor a la jornada sin olvidar lo que estaba sucediendo", explicaba el periodista.

Así pues, entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de julio de 2021, Taboada escribió una serie de comentarios en los que narró el diario del confinamiento con una actitud positiva, aunque "sin olvidar la pena, la desgracia y la tragedia". Tiempo después, decidió recopilarlos en un libro que autopublicó en Amazon, el gigante del comercio electrónico.

“La luz al final del pasillo está encendida porque, aunque el ser humano para lo malo es horroroso, para lo bueno es milagroso”, ha declarado.

Pasión por la escritura

Javier Ruiz Taboada es abiertamente amante de las letras con las que acostumbra a "jugar" de forma oral y escrita.

"La gente sabe que me gusta mucho jugar con las palabras", comentaba al respecto antes de apuntar: “el mérito es que se te ocurra el juego de palabras, aunque luego pueda ser mejor o peor".

Asimismo, se manifestaba apasionado de la improvisación que permite la escucha activa del interlocutor en la conversación. Sin embargo, cuando se trata de escribir, reconoce revisar constantemente todo lo escrito.

"Me gusta mucho la improvisación, pero cuando estoy escribiendo un texto, lo retoco mucho porque aprovecho la oportunidad de tener minutos y horas para poder repasarlo", aclaraba incidiendo en que "me tomo mucho tiempo, hasta el punto de que tengo que dejar de repasar porque a veces me pongo a revisar lo que ya he escrito y no avanzo".

En este sentido, Ruiz Taboada apuntaba que "aunque el perfeccionismo es muy bueno, puede llevar a la frustración porque la perfección no existe".

Taboada en 'Más de uno'

Javier Ruiz Taboada acaba de regresar a ‘Más de uno’ de la mano de Carlos Alsina, el conductor del magacín matutino donde el periodista no ha perdido la ocasión de retomar los cierres de programa que popularizó durante los meses de cuarentena.

"Ahora estoy haciendo esos cierres, pero no tan monográficos como los que hubo en ese momento porque ahora tengo bastante más libertad para hablar de muchas cosas", apuntaba el locutor que reconocía estar “encantado” de retomar su relación con Carlos Alsina “en este cambio inesperado de vida”.

"Con él tengo una relación de amistad de hace muchos años en las que hemos tenido colaboraciones de ida y vuelta”, explicaba.

Así lo manifestó también en su cuenta de twitter donde recurrió a los característicos juegos de palabras que acostumbra a utilizar para expresarlo. “Mañana vuelvo a las habladas”, escribía en un tweet en el que confesaba sentirse “muy ilusionado, agradecido y con tiento”.

Preguntado por este tweet, Taboada explicaba que ha “vuelto a las habladas porque los contenidos que se abordan en ‘Más de uno’ están más acorde con mis habladas”.

Javier Ruiz Taboada, el presentador que "está en Onda Cero incluso antes de Onda Cero", nos invita a revisar todos los cierres de programa que están registrados en la página web de Onda Cero.