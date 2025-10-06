Entrevista

"La historia oculta de la Conquista del Oeste"

Óscar Fábrega historiador ha investigado sobre el mito de los misteriosos montículos que encontraron los blancos europeos cuando conquistaron el Oeste. Estos montículos fueron construidos con conocimientos matemáticos, arquitectónicos y un claro interés astronómico. En la obra finalista del Premio internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent "La historia oculta de la conquista del oeste" desvela quiénes construyeron estos montículos, porque los historiadores y arqueólogos barajaron hipótesis muy rocambolescas y como Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los EE.UU, cometió un auténtico genocidio con los nativos americanos.

Silvia Casasola

Madrid

