Carlos Montero: "Los fenómenos paranormales se les atribuían a los duendes"

Justo antes de la Guerra Civil hubo una oleada de fenómenos paranormales que la gente no sabía como explicar y se lo atribuían a que existían duendes que hacían estas cosas. Carlos Montero nos explica en La rosa de los vientos estos años del 1934 al 1936 donde sucedían estas cosas que ha escrito en su libro llamado 'La oleado de los duendes'.

El autor del libro nos cuenta el periodo en el que no se conocía el concepto poltergeist y no se creía en la presencia de fantasmas. "No es que nadie viera duendes pero esas cosas se le atribuía a los duendes", nos cuenta Carlos Montera.

Uno de los más famosos es el caso del Duende de Zaragoza del que había un seguimiento diario de todo que sucedía en la supuesta casa del duende.

"Es el expediente X de temas de fantasmas el mayor repercusión que ha dado la historia de España", nos cuenta el autor del libro donde le dedica un amplio capitulo de él a este fenómeno.

Este y el Duende del Esparto de Valencia son casi el mismo mito y sucedía lo mismos al rededor de ellos.

Hay unas fotos inquietantes, no había otro tema en todo el país. Todos pendientes de la actualidad de dicho suceso, nadie conseguía dar con la explicación de lo que estaba pasando.

Incluso los jueces daban sentencia sobre los casos, ahora sería impensable que la autoridad se metiera en cosas de fantasmas.

Incluso se reunía la gente para hacer sesiones de espiritismo y una vidente llegó a morir en una de estas sesiones.