¿Cómo llegaron las primeras grandes epidemias?

Carles Lalueza-Fox, director del museo de ciencias naturales de Barcelona e investigador del instituto de biología evolutiva del CSIC y la Universitat Pompeu Fabra nos cuenta como las grandes epidemias tuvieron su origen cuando los humanos se asentaron cultivando la tierra y cuidando del ganado. Esa relación con los animales, fue el origen de muchas de las epidemias como se ha evidenciado en los análisis de los esqueletos de hace 37.000 años hallando enfermedades como la peste bubónica, la lepra, la hepatitis B, la malaria, etc...