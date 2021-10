Así han vivido los animales la erupción del volcán de La Palma

Manuel Nogales, delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en las Islas Canarias, se trasladó a La Palma seis horas después de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción para estudiar sus efectos sobre la biodiversidad de la zona. Aunque se prevé un inminente empobrecimiento medioambiental, la naturaleza es sabia y sabrá reconstruir el paraíso natural de la Isla Bonita.

No obstante, antes de que esto suceda habrá que tratar de paliar o minimizar los efectos perniciosos que, de momento, están sufriendo los animales domésticos y la fauna de la zona como consecuencia de la erupción volcánica.

Laos animales contra el Volcán

Los equipos científicos se encuentran expectantes y analistas ante el devenir de la situación. Desde el CSIC se ha emprendido un estudio inédito en el mundo que ha desplazado a los investigadores hasta casi la zona cero de la catástrofe.

"Nosotros trabajamos delante de las coladas y a doscientos metros de las mismas para intentar ver cuál es el efecto sobre la biodiversidad", explicaba. De este modo han podido comprobar cómo los lagartos, a pesar de ser los mayores damnificados en la catástrofe, ya regresan a las zonas próximas a la colada volcánica para calentarse entre las rocas.

Nogales ha explicado que ante una erupción muy primigenia, es decir, en el marco de las primeras horas eruptivas, la fauna empezó a cambiar bastante su comportamiento. Igualmente señalaba que carecen de registros que informen sobre actuaciones animales previas a la erupción porque entonces no había biólogos en el terreno.

"A las pocas horas de la erupción vimos a los cernícalos (aves de presa) intentando capturar aves en lugar de lagartos", explicaba situando el origen de este extraño comportamiento en la escasez de lagartos como consecuencia de la erupción volcánica: "los lagartos están sufriendo mucho porque quedan sepultados bajo la lava", apuntaba.

Por el contrario, según manifestaba el investigador del CSIC, "las aves escapan mucho mejor a la catástrofe a pesar de que intentan mantener sus territorios hasta el último momento".

Nogales también ha explicado que los murciélagos de la zona, por ejemplo, continúan activos y que actualmente se disponen a evaluar "la representación de la entomofauna (insectos y artrópodos) a los lados de las coladas" para así, observar el modo en el que estas pequeñas especies han sido afectadas.

En cualquier caso, el biólogo incidía en la "resiliencia verdaderamente impresionante" de los animales que, alejándose de las coladas, "están intentando mantener su rutina, pero en blanco y negro", lamentaba.

Los animales domésticos

Las rápidas y en ocasiones inesperadas evacuaciones, propiciaron huidas desesperadas en las que muchos palmeros abandonaron su casa con lo puesto sin ser conscientes de que jamás volverían a ver el que fuera su hogar. Hubo quien incluso, ante las prisas de la emergencia, marchó sin sus mascotas que en muchos casos han logrado escapar y vagan desorientadas por la isla.

Nogales ha explicado que "aunque nosotros trabajamos con biodiversidad salvaje no somos ajenos al sufrimiento de la gente y de los animales". Por ello, siempre que encuentran cualquier animal doméstico lo rescatan y lo entregan a protectoras que se hacen cargo de ellos hasta la identificación de sus dueños.

"Hay varios equipos y protectoras animales que se ocupan de todos los animales domésticos que están apareciendo; nosotros casi todos los días rescatamos a un par", ha comentado.

"Mi impresión personal es que todo el mundo está dando lo mejor para ayudar a los palmeros y a sus animales", ha expresado.

La labor científica en La Palma

El biólogo del CSIC ha explicado que la situación actual resulta inédita para muchas generaciones debido a que hacía cincuenta años que no se producía una erupción volcánica sobre la superficie terrestre, motivo por el que, considerando los avances científicos con respecto a la erupción previa en La Palma, esta erupción volcánica constituye una importante fuente de aprendizaje de cara al futuro.

A unos pocos kilómetros del lugar los científicos han hallado un paradigma clave para tratar de pronosticar el futuro medioambiental de la zona afectada por el volcán de Cumbre vieja.

"Las lavas del volcán San Juan que tuvieron lugar en 1949 nos van a dar una idea del pasado para intentar inferir el futuro", ha manifestado explicando que extrapolarán a las lavas de San Juan la metodología que actualmente se está aplicando sobre el terreno incandescente para "tener una idea de la neocolonización de estas lavas".

En lo que a los fondos marinos respecta, "ahora se prevé un empobrecimiento de la biodiversidad y esperamos que el comportamiento sea similar al del entorno de El Hierro donde la biodiversidad se recuperó casi por completo a los tres años", ha explicado.

Habiendo perdido en torno al cuarenta o sesenta por ciento de la flora de la zona, Nogales lo ha advertido: "el escenario es bastante incierto porque el volcán está muy activo y no sabemos qué hay debajo ni lo que puede ocurrir". No obstante, el investigador ha explicado que "los científicos haremos todo lo posible para que esto se lleve de la mejor manera". "Tengo la encomienda de la isla de no abandonar el CSIC hasta que la situación esté bajo control y así lo haré"ha concluido.

La importancia de la ciencia

El científico ha sido contundente: "Esto es un aviso de que la ciencia es fundamental para la sociedad", manifestaba, "porque previno pérdidas humanas a pesar de la rapidez del fenómeno", argüía. Y es que el hecho de que los científicos hubieran monitorizado la actividad volcánica de Cumbre Vieja permitió diagnosticar de manera ciertamente preventiva la inminente erupción del volcán.

Por este motivo y según informaba Nogales, la mañana del mismo día de la erupción los equipos de emergencia comenzaron a evacuar a los palmeros de grupos poblacionales especialmente vulnerables y, aunque después la evacuación se precipitó "gracias a la ciencia no ha habido que lamentar bajas humanas", concluía.

Acto seguido, el delegado del CSIC lamentaba la precaria situación científica que acontece en España y es que, según declaraba, "España es un país exportador de investigadores porque, lamentablemente, todavía existe mucho margen de mejora para la Ciencia". A continuación, subrayaba la importancia de la inversión pública: "Invertir en ciencia es invertir en el futuro, en un país moderno que disfrutará de un bienestar mayor", ha finalizado.