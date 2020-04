Encuentros Cercanos: Salvador Macip, uno de nuestros "cerebros fugados"

Salvador Macip trabajó durante años en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York quizá uno de los mejores hospitales del mundo. Hace unos años publicó el libro 'Las grandes epidemias modernas', que ahora ha actualizado.

"Si hablas con gente que trabajaba con virus tenía muy claro que esto era una posibilidad desde hace mucho tiempo", asegura Macip. "La población en general quizá no hemos prestado mucha atención", explica. "Es una combinación de muchos factores: primero, es algo natural; sobre lo que sí tenemos control es sobre que salte de animales a personas, intentando no destruir ecosistemas o no interactuando con animales salvajes", nos cuenta.

¿Qué diferencia la gripe de 1918 de lo que ha ocurrido ahora? "Por suerte hay grandes diferencias, aquella gripe fue mucho peor, más agresiva", asevera. "El coronavirus podría ser mucho peor", dice.

"Es básico reducir los contagios como hemos hecho para evitar la saturación", insiste. "Este virus no se va hasta que tengamos una vacuna o haya mucha gente inmune", cuenta. "Volverá a pasar, oajalá que sea dentro de mucho tiempo", asegura, y cree que este virus puede servir como prevención para futuras crisis similares.