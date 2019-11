Encuentros Cercanos: El historiador Paul Preston

EN LA ROSA DE LOS VIENTOS

Entrevistamos en La rosa de los vientos con el historiador británico Paul Preston presentando su último libro 'Un pueblo traicionado'. Uno de los historiadores más importantes y reconocidos del mundo. Se ha especializado en historia de España. "He cogido la historia de España por dos razones, una intelectual y que me toco la suerte de que mi profesor fuera Huge Thomas" Por otro lado, "vine a España y me encantó todo", afirma el autor. Admite que su periodo favorito siempre fue el entreguerras por eso surgió este libro.