LA EDAD DE LA MENTIRA

¿Qué piensa la Inteligencia Artificial del alma, de Dios o de la muerte?

Como si se tratara de una mesa redonda hemos preguntado a diferentes modelos de Inteligencia Artificial sobre determinados como Dios, el alma o la vida después de la vida. Os ofrecemos el resultado. Se ha tratado de un experimento diferente. A veces, como se puede comprobar, la IA responde como si fuera un ser humano. Al acabar nuestro experimento hemos conversado con la periodista Laura G. de Rivera, que hace pocos publicaba el libro Esclavos del Algoritmo.

Bruno Cardeñosa

Madrid |

