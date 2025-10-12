Teresa Aranguren, periodista en zonas de guerra y experta en Oriente Medio, acaba de publicar "Palestina, la existencia negada", cuenta el origen del conflicto palestino israelí y la campaña de exterminio planificada desde el siglo XIX por parte de la política sionista empeñada en negar la existencia del pueblo y territorio palestino, negando su historia y su cultura.
"Netanyahu está realizando una limpieza étnica con total impunidad en la Franja de Gaza y como no hay ningún tipo de represalia, refuerza su política".