Las furgonetas espaciales de Orbital Paradigm a punto de conquistar el espacio

El espacio necesita un método de transporte espacial que permita retornar a la Tierra, y eso es lo que han creado Franccesco Cacciatore, confundador y director ejecutivo y tecnológico de Orbital Paradigm, junto a Víctor Gómez, director de operaciones e ingeniero de sistemas de la misma empresa. Orbital Paradigm ofrece sus furgonetas espaciales, o siendo más precisos, sus cápsulas donde llevan laboratorios y luego los devuelven a la Tierra. Este es uno de sus servicios, pero están seguros que la demanda de sus clientes aumentará porque el futuro de la humanidad depende de la conquista del espacio.

Silvia Casasola

Madrid |

