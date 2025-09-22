Las furgonetas espaciales de Orbital Paradigm a punto de conquistar el espacio
El espacio necesita un método de transporte espacial que permita retornar a la Tierra, y eso es lo que han creado Franccesco Cacciatore, confundador y director ejecutivo y tecnológico de Orbital Paradigm, junto a Víctor Gómez, director de operaciones e ingeniero de sistemas de la misma empresa. Orbital Paradigm ofrece sus furgonetas espaciales, o siendo más precisos, sus cápsulas donde llevan laboratorios y luego los devuelven a la Tierra. Este es uno de sus servicios, pero están seguros que la demanda de sus clientes aumentará porque el futuro de la humanidad depende de la conquista del espacio.