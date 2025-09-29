La Cooperativa eléctrica San Francisco de Asís cumple un siglo
En 1925 se creó en Crevillente la Cooperativa eléctrica benéfica San Francisco de Asís con la intención de que la luz llegará a todos los rincones y ciudadanos de la Villa. Desde entonces hasta ahora ha cumplido un siglo y ha crecido totalmente volcada en las energías renovables que desde el grupo Enercoop no solo potencian, si no que son un referente en Europa. Nos lo cuenta su director general Joaquín Mas Belso que también defiende la labor social, cultural y benéfica en la que participa el grupo.