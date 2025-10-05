El Stradivarius Mendelssohn aparece casi un siglo después después
El Stradivarius Mendelssohn que pertenecía a la familia Mendelssohn y que fue requisado por los nazis cuando tomaron el poder en Alemania, ha sido localizado casi 100 años después en Japón gracias a la pericia de una investigadora llamada Carla Shapreau. Shapreau comparó la foto en blanco y negro del Stradivarius Mendelssohn que poseía la familia alemana de origen judío con un Stradivarius de nombre Stella expuesto en Japón que pertenece al violinista japonés Eijim Nimura. Las coincidencias no dejaban lugar a dudas, ambos instrumentos eran el mismo.