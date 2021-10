La periodista Iera Herranz explica las claves de los Pandora Papers

Los Pandora Papers constituyen la mayor colaboración periodística más de la historia. Coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), más de seiscientos periodistas de ciento cincuenta medios internacionales entre los que destacan The Washington Post o The Guardian han participado en la investigación de doce millones de documentos cuya filtración procede de catorce despachos dedicados a la creación de sociedades offshore.

En España, El País y laSexta han sido los medios colaboradores en esta hazaña periodística que ha culminado con la publicación de estos reveladores documentos sobre los entresijos financieros de grandes personalidades mundiales.

Según ha informado Iera, hace un año que laSexta se puso manos a la obra en esta investigación cuya antesala metodológica, de algún modo, residía en los populares Papeles de Panamá donde se analizaron más de once millones de documentos que desentrañaron una auténtica trama de evasión fiscal. No obstante, las diferencias fueron evidentes.

"La información de los Papeles de Panamá procedía de un solo despacho y, por tanto era más asequible de abordar", ha manifestado la periodista explicando que "el hecho de que en los Pandora Papers hubiera catorce proveedores complicaba bastante la construcción de las historias".

Empresas offshore

Crear una empresa offshore para registrar un bien material es una frecuente maniobra financiera que permite a las personas con grandes ingreso ocultar al público (y a algunos fiscos) el nombre del verdadero dueño del objeto en cuestión. Sin embargo, este tipo de empresas no son perniciosas en sí mismas.

"Si un español abre una empresa en un paraíso fiscal y lo declara a hacienda, no hay ningún inconveniente; el problema surge cuando lo hacen para evadir impuestos", ha explicado hiera. Un claro ejemplo de esta artimaña fiscal reside, por ejemplo, en el yate de Luis Miguel. Aunque en los partes marítimos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) existían registros del paso del 'Sky' por aguas estadounidenses, no había rastro del nombre de Luis Miguel Gallego Basteri, sino de Skyfall Marine, el dueño legal de la embarcación.

Los Legionarios de Cristo

Políticos, artistas, empresarios, deportistas, celebridades..., la lista es larga y, entre los nombres más ilustres que en ella figuran, destacan el del Rey Emérito Juan Carlos I, el del entrenador Pep Guardiola, el escritor Mario Vargas Llosa o los artistas Miguel Bosé, Shakira y Julio Iglesias.

"En estos papeles aparecen en torno a cincuenta jefes de Estado y, como es normal, siempre que aparece el nombre de algún primer ministro resuena mucho más la investigación", ha dicho Herranz.

Entre tanta celebridad, llama la atención el nombre de los Legionarios de Cristo, una congregación religiosa clerical católica que al parecer, también recurrió a las sociedades opacas para ocultar su fortuna.

"Lo que desvelan estos papeles es que los fondos de los legionarios pasaban a fideicomisos a través de los cuales se hacían inversiones en sectores muy rentables como el inmobiliario o el tecnológico, de forma que oficialmente estas inversiones no eran hechas por los legionarios", ha explicado la periodista.

Aunque todavía no se ha realizado un cálculo exacto del dinero que se ha dejado de pagar a la hacienda pública por medio de sociedades de este tipo, se estiman cifras millonarias. No obstante, lo cierto es que, según ha explicado Iera, "nosotros sabemos que el dinero está en una jurisdicción offshore, pero no sabemos si hacienda lo conoce o no".