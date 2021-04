La Cara B: Campos de Concentración en España

En España hubo 188 campos de concentración. La historia apenas los recuerda. Es como si ese pasado no lo hubiéramos querido mirar, en ellos murieron decenas de miles de personas.

En 1936 se construyó el primero de los campos de concentración. Su introductor fue un hombre llamado llamado Paul Winzer, unos de los hombres de Hitler en España. Se trataba del jede en nuestro país de la policía secreta alemana. Fue el responsable de coordinar los lazos entre España y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

"Yo he visitado Auschwitz y otros campos nazis y esto era incluso peor: los internos no tenían para comer, iban medio desnudos y harapientos y dormían sin techo", decía uno de los presos en relación al campo de concentración de La Algaba (Huelva). Durante aquellos años, los esclavos españoles fueron los encargados de la edificación de presas, monumentos, carreteras… Los trabajadores, al ser presos, no tenían derechos de ningún tipo. La presión internacional provocó que en los años 40 del pasado siglo se cerraran. En esta edición de la Cara B recordamos algunos de esos campos y los testimonios de quienes pasaron por ellos.