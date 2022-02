LA ROSA DE LOS VIENTOS

La Cara B: Los bulos, las nuevas leyendas urbanas

“Si no mata, no es nuestro periodismo”. Éste es el lema del blog ‘Maldita’ que utiliza el rigor periodístico como arma "para que no te la cuelen". Clara Jiménez y Julio Montes son sus fundadores y en 'La rosa de los vientos hablamos con el segundo para descubrir el lado oculto de la realidad y aprender a lidiar con los bulos que impregnan la actualidad.