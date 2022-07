LA ROSA DE LOS VIENTOS

Cara B: Atrapados en las redes digitales

¿Podemos librarnos del enganche a las redes sociales? Una escena real en un vagón de metro lleno de gente. Un hombre mayor entra y se golpea en la pierna, casi no puede andar por lo que se agacha en silencio y se echa una mano a la zona del golpe. Casi nadie se da cuenta de su molestia, tan solo dos personas. El anciano se coloca junto a un hombre absorto en su teléfono móvil, con la cabeza agachada, que no se ha dado cuenta de la situación y por tanto, no le cede el asiento. Las dos personas que habían visto el golpe le piden que se levante y él a regañadientes lo hace, pero se vuelve a sentar en otro asiento para seguir ensimismado con su teléfono. Esta es la realidad de millones de personas en su día a día y que hoy contamos en La rosa de los vientos.

