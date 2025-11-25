La crítica de Mariano Rajoy a la política de Vox: "No son un ejemplo de actitud democrática"

Mariano Rajoy ha sido protagonista este lunes en La Brújula, donde ha presentado su nuevo libro El arte de gobernar y ha repasado los principales asuntos de la política en clave nacional, marcada en los últimos días por la condena al fiscal general del Estado y su dimisión también este mismo lunes.

Uno de los asuntos en los que se ha parado el ex presidente del Gobierno en su entrevista en Onda Cero ha sido en analizar el papel que puede jugar Vox en un hipotético escenario electoral, justo cuando estamos a las puertas de las elecciones en Extremadura y un 2026 en el que varias regiones del país tendrán que acudir a las urnas.

"Lo ideal es que Feijóo tenga los apoyos suficientes, porque es muy difícil gobernar con este tipo de partidos", ha explicado un Rajoy que ha señalado al partido de Abascal como culpable del adelanto electoral en Extremadura.

"Estamos en plena campaña electoral en Extremadura porque Vox se ha negado a aprobar los presupuestos que presentó María Guardiola. Lo mismo ha ocurrido en Castilla y León y en Aragón. ¿Su alternativa es decir que no a todo? Tendrá algo que decir en positivo", ha dicho.

El ex presidente del Gobierno fue más allá en su crítica a la ultraderecha española asegurando que "sus aportaciones a la hora de no aprobar la ley más importante del año, que son los presupuestos, no son un ejemplo de actitud democrática y de ánimo de resolver los problemas".

Rajoy, además, destaca que "una de las cosas que tiene que intentar un dirigente político es en contribuir a generar un ambiente de tranquilidad, comodidad, pacto y acuerdo", mientras que, en alusión a Vox, dice que "hay gente que se mueve muy bien en la bronca, en las situaciones de dificultad".