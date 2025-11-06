Valladolid reivindica el turismo, la gastronomía y la marca vallisoletana: "El concurso de tapas convierte a la ciudad en epicentro mundial"

La capital vallisoletana consolida su liderazgo como destino cultural y gastronómico en España.Blanca Jiménez, responsable de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ha explicado en los micrófonos de La Brújula los retos, logros y nuevas oportunidades, en un momento marcado por récords de visitantes y expansión del turismo internacional.

El emblemático concurso nacional y mundial de tapas, las festividades y la conectividad de Valladolid se perfilan como pilares del modelo de ciudad.

Valladolid, ciudad de eventos y gastronomía

"Marca Ciudad, la verdad es que hace una marca ciudad el concurso de tapas fenomenal". Blanca Jiménez destaca la repercusión internacional de una cita que "convierte a Valladolid en el epicentro de la gastronomía en miniatura".

La concejala insiste en el efecto económico y la consolidación de una identidad ligada a la tapa y la hostelería: "A lo largo del año eso tiene un tirón espectacular".

Conectividad y evolución turística

Jiménez subraya también el valor de las conexiones ferroviarias y aéreas, "Valladolid está conectada muy bien, porque es una ciudad que tiene una ubicación geográfica excelente", y el sello que imprime la ciudad a todos los visitantes, "Cuando vengan aquí, nosotros ya nos vamos a encargar de que se queden tranquilos y a gusto".

El modelo Valladolid apuesta por el turismo familiar y los eventos de prestigio: "En el año 24 batimos un récord en la serie histórica y nos acercamos ya al millón de turistas y más de medio millón de pernotaciones".

Cultura y tradición como motor social

"La Seminci identifica muy bien el sentir vallisoletano y, por supuesto, la identidad de la ciudad fuera de nuestras fronteras". Jiménez reivindica el rol de la Semana Santa, los festivales y la solidaridad del comercio local: "Aquí hay un respeto muy grande por la concentración de esos turistas en la ciudad".

Remarca la importancia de la implicación ciudadana y el legado cultural: "Tenemos un patrimonio muy importante, como podéis saber, por el Museo Nacional de Escultura".

El modelo tapa y el futuro sostenible

Sobre la interacción social y su relación con el turismo y la economía, Jiménez afirma: "La tapa tiene el concepto de alternar, es algo dinámico. Tú te tomas una tapa aquí, luego te vas allá, te vas al otro lado, y entonces la ciudad tiene una vida que es muy especial".

Defiende un crecimiento equilibrado y familiar, "Lo lógico es que sea un crecimiento sostenido" y la exclusión del turismo masivo: "Lo que es muy importante es proscribir las despedidas de solteros y solteras. Eso es terrible para la ciudad, es una cosa arrasadora, son como las termitas del turismo".