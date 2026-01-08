Trump revive un sueño del siglo XIX: "la pretensión de comprar Groenlandia es 'un anacronismo geopolítico", advierte Ignacio Molina

En plena turbulencia internacional por las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de "adquirir" Groenlandia, La Brújula de Onda Cero conversó con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. En diálogo con Rafa Latorre, Molina revisó tanto el trasfondo histórico de la expansión territorial estadounidense como las consecuencias que tendría, en el contexto actual, un intento por redefinir soberanías en el Ártico.

Una amenaza para la cohesión atlántica

El experto recordó que la OTAN no se fundamenta solo en compromisos militares, sino en una alianza política sustentada en confianza y valores compartidos.

"Cuando eso se erosiona de esta manera, no estamos hablando de nada más y nada menos que del país que impulsó la propia Alianza", señaló Molina, quien subrayó la paradoja de que "el propio garante de seguridad esté ahora amenazando a un aliado".

Según él, este tipo de gestos pone en cuestión no solo el futuro del Tratado del Atlántico Norte, sino la credibilidad de Washington como socio fiable en otros escenarios de seguridad, como el de Ucrania.

La constante estadounidense de expandir fronteras

A juicio del investigador, el interés por Groenlandia no es nuevo ni improvisado. "Desde la época de Thomas Jefferson, Estados Unidos ha mantenido la idea del destino manifiesto y la expansión territorial", recordó Molina.

Citó ejemplos como la compra de Luisiana, Florida o Alaska, destacando que la lógica de adquirir o conquistar nuevos territorios marcó todo el siglo XIX. Sin embargo, matizó, "lo novedoso no es la idea, sino lo anacrónico de recuperarla en pleno siglo XXI".

Molina describió esta actitud como una herencia ideológica de otro tiempo, difícilmente compatible con la estructura actual de alianzas y la soberanía de los Estados implicados: "Hoy es absurdo recuperar debates territoriales propios del siglo XIX".

Groenlandia, una pieza codiciada del tablero ártico

Respecto a la relevancia estratégica de la isla, el investigador del Real Instituto Elcano destacó tres factores: los recursos naturales, las rutas marítimas y la posición geopolítica.

"Groenlandia es un enorme repositorio de tierras raras", explicó, además de ocupar "una situación privilegiada" por el deshielo que abre nuevas vías de navegación en el Ártico.

Pero, sobre todo, subrayó su importancia militar dentro de lo que los geoestrategas conocen como el gap GIUK —Groenlandia, Islandia y Reino Unido—, un corredor vital durante la Guerra Fría.

"Desde allí se controlan distancias muy cortas entre Rusia y Estados Unidos, e incluso con China", apuntó.

Sin embargo, insistió en que Washington ya dispone de presencia e influencia suficiente sin necesidad de reclamar soberanía sobre la isla: "Esto parece más bien una ensoñación o megalomanía del presidente actual".