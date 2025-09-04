Tertulia: Año judicial, feminismo y prostitución

La tertulia de La Brújula analizó con rigor los temas más destacados de la actualidad política y judicial, poniendo el foco central en la inminente apertura del año judicial, las divisiones institucionales y los debates parlamentarios más controvertidos.

Apertura del Año Judicial: Tensión Institucional

Mañana 5 de septiembre, el rey Felipe VI presidirá la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, marcada este año por la polémica presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado por presunta revelación de secretos. Los vocales conservadores del CGPJ y asociaciones de jueces y fiscales han pedido que García Ortiz no acuda, mientras que el bloque progresista ha defendido su presencia como símbolo de normal institucional. La ausencia anunciada de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, refuerza la tensión en una jornada clave, con críticas por parte del Gobierno y acusaciones cruzadas sobre respeto a las instituciones y al jefe del Estado.

Feminismo y Prostitución en el Debate Político

El PSOE ha iniciado el curso político con un acto feminista y la abolición de la prostitución como objetivo estrella. Destacadas figuras del Gobierno han instado al Partido Popular a apoyar sus iniciativas contra los clientes de la prostitución, mientras grabaciones y escándalos internos recientes siguen haciendo mella en la imagen de los socialistas.

Violencia Machista y Críticas en el Parlamento

Mientras se celebraba una jornada parlamentaria sobre violencia machista, VOX criticaba la ley por considerarla ineficaz y vulneradora de derechos de los hombres. Se sumaron intervenciones polémicas como la del exmagistrado del Supremo Francisco Javier Borrego, que ironizó sobre la identidad de género en el Congreso.

Incendios Forestales y Respuesta del Gobierno

El ministro Marlaska compareció en el Congreso para rendir cuentas sobre la gestión de los incendios del verano, enfrentando reproches de la oposición sobre tardanza y falta de respuesta, en medio de un clima político de acusaciones cruzadas y búsqueda de cooperación institucional.

Retrasos en la Ley de la ELA

En vísperas del primer aniversario de la Ley de la ELA, organizaciones denuncian la falta de desarrollo reglamentario y presupuesto, subrayando que tres enfermos mueren cada día sin acceder a sus beneficios, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo.

Internacional: Fuerza Militar de Garantía para Ucrania

A nivel internacional, Emmanuel Macron y Zelenski han anunciado la preparación de una fuerza militar internacional con 26 países implicados para garantizar la paz y seguridad en Ucrania cuando se firme una tregua. España, por su parte, ha reiterado que no aportará tropas en primera línea, aunque podría ofrecer otros apoyos.