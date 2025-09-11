Tertulia: Yolanda Díaz acusa a Junts de "chantaje", la Diada pierde músculo y Bolsonaro es condenado en Brasil

La mesa política de La Brújula analizó una jornada marcada por las declaraciones de Yolanda Díaz contra Junts, la floja movilización por la Diada en Cataluña, la condena en Brasil a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y los ecos internacionales del 11-S, con la polémica reacción de Donald Trump tras el asesinato de un influencer en EE.UU.

Yolanda Díaz planta cara a Junts por la jornada laboral

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoció en Onda Cero que frenó las exigencias de Junts en la negociación de la reducción de la jornada laboral. "Yo tengo límites y no voy a entregar mi país", afirmó, acusando a la formación de Puigdemont de ir más allá de cualquier negociación legítima y convertirla en "chantaje".

Aunque no quiso precisar qué "cosas ajenas" exigían los de Junts, el PSOE guardó silencio al respecto, mientras que desde el independentismo Jordi Turull aprovechó la Diada para reafirmar su "compromiso con lo decidido por los catalanes el 1 de octubre".

Una Diada con escasa movilización

Barcelona fue el escenario de una nueva manifestación independentista con motivo de la Diada, pero esta vez con participación muy reducida: apenas 28.000 asistentes según la Guardia Urbana, poco más del 1% de los que se congregaban hace una década. El tono bajo de la movilización contrastó con la retórica de sus dirigentes y dejó la sensación de un movimiento que pierde fuelle en las calles.

Sánchez defiende a España en Ferrol y choca con Netanyahu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió en Ferrol la botadura de la fragata F-111 Bonifaz. En su discurso, repitió que España "tiene todos los ingredientes para triunfar", aunque evitó referirse a las crecientes tensiones diplomáticas con Israel.

La controversia viene de su afirmación de que España no puede detener en solitario la ofensiva israelí sobre Gaza, palabras que Benjamin Netanyahu interpretó como una "amenaza genocida". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, replicó acusando a Israel de "comentarios falsos y calumniosos", intensificando la escalada entre ambos gobiernos.

Tezanos dispara al PSOE en el CIS

El último barómetro del CIS situó al PSOE con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular. A la vez, un 75% de los encuestados se mostró a favor de un pacto de Estado contra el cambio climático, aunque el sondeo omitió consultas directas sobre la relación con Israel.

Bolsonaro, condenado por intentar un golpe

La noticia internacional de la noche fue la condena del Tribunal Supremo de Brasil a Jair Bolsonaro, tras considerarlo culpable de liderar una conspiración para invalidar las elecciones de 2022, donde resultó vencedor Lula da Silva. De los cinco jueces que votaron, cuatro avalaron la condena. El expresidente se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión, aunque puede recurrir.

EE.UU. recuerda el 11-S en medio de una nueva conmoción

Estados Unidos conmemoró el 24º aniversario de los atentados del 11-S con homenajes a las víctimas en Nueva York, Washington y Pensilvania. Sin embargo, el recuerdo coincidió con la conmoción por el asesinato del influencer de derechas Cherry Kirk, atacado durante una retransmisión en directo en YouTube.

Donald Trump acusó a la "extrema izquierda" de haber "alimentado el odio" contra figuras conservadoras, mientras el FBI difundió la foto del sospechoso y ofreció 100.000 dólares de recompensa a quien dé información para localizarlo.