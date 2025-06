La Tertulia: Aval del Constitucional a la amnistía, críticas a Feijoo y bulo sobre una bomba lapa

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado a conocer el borrador de sentencia sobre la ley de amnistía, que avala la constitucionalidad de la mayor parte de la norma y rechaza la mayoría de los argumentos presentados por el Partido Popular (PP) en su recurso. El texto, elaborado por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, sostiene que el legislador puede aprobar cualquier medida que no prohíba expresamente la Constitución, y justifica la amnistía como un instrumento para mejorar la convivencia y el pluralismo político.

La ponencia, que será debatida y votada a finales de junio, estima parcialmente solo tres motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP, relativos a aspectos menores del articulado, pero no entra a valorar el delito de malversación, lo que deja en el aire el futuro judicial de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. El texto también descarta que la ley sea arbitraria o que vulnere derechos fundamentales, y considera que el motivo real de la amnistía —la necesidad de votos para la investidura de Pedro Sánchez— es una cuestión extrajurídica que no corresponde analizar al tribunal.

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente la decisión y ha advertido que “comprar un gobierno con privilegios no es ético, ni moral, ni legal”. El líder popular insiste en que la ley responde a intereses políticos y no al interés general, y ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno en el Congreso para explicar el caso de Leire Díez y las supuestas maniobras de obtención de información contra adversarios políticos.

El clima político se ha visto tensionado tras la polémica surgida el pasado fin de semana por la difusión de un bulo sobre un supuesto plan para atentar contra el presidente del Gobierno. Tres ministros difundieron la noticia, que posteriormente se demostró manipulada, pero ninguno de ellos ha rectificado ni pedido disculpas públicamente.

En paralelo, el Partido Popular estudia la posibilidad de que sus presidentes autonómicos no acudan a la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para este viernes en Barcelona, si el Gobierno no amplía la agenda del encuentro. La formación considera que el Ejecutivo está actuando de forma unilateral y no descarta ninguna medida de presión.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha inaugurado este lunes un hospital en Melilla que no estará operativo hasta el próximo año, y ha aprovechado para hacer balance de sus siete años en el Gobierno, destacando los avances del “gobierno progresista”.

En el ámbito demoscópico, las encuestas publicadas este lunes reflejan una mayoría absoluta de la derecha, con el PP y Vox sumando hasta 193 escaños, mientras que el PSOE recorta distancias en algunas regiones, aunque sigue en su peor momento a nivel nacional. En Madrid, la candidatura de Óscar López no logra remontar y consolida la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.

A nivel internacional, la actualidad sigue marcada por la guerra en Ucrania, con nuevos ataques aéreos y un intercambio de prisioneros, y por el anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de reforzar la industria militar y la defensa nacional ante el aumento de la tensión global.

La tertulia de hoy ha puesto sobre la mesa la complejidad y las consecuencias políticas, judiciales y sociales de la decisión del Tribunal Constitucional, así como el clima de confrontación que domina la agenda nacional.