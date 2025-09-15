Tertulia: Tensión, política y deporte tras la suspensión de la última jornada de La Vuelta

Tensión, política y deporte: el debate tras la cancelación de la última etapa de La Vuelta

En la tertulia de La Brújula de Onda Cero, se analizó con detalle el impacto social y político de la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid, consecuencia de las multitudinarias protestas propalestinas que dejaron imágenes inéditas y una tensión palpable en la capital española.

Respeto a los ciclistas y admiración por la movilización social

Los colaboradores expresaron su profundo respeto por los deportistas de la Vuelta y por la sociedad civil que se movilizó de forma pacífica en Madrid contra la situación en Gaza. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la postura ciudadana como un acto legítimo de protesta frente a una "barbarie" que debe cesar.

Polémica en la gestión y reacciones de la Unión Ciclista Internacional

La Unión Ciclista Internacional (UCI) manifestó su malestar porque altos cargos del Gobierno, incluido Pedro Sánchez, apoyaron a los manifestantes que boicotearon la carrera. Esta crítica se suma a la polémica por la suspensión, un hecho sin precedentes que pintó a España ante el mundo con una imagen dividida.

Eurovisión y boicot a Israel: la cultura en el centro del conflicto

El Consejo de Administración de RTVE anunció su intención de retirar a España del festival de Eurovisión si Israel participa, siguiendo la postura de otros países como Irlanda, Países Bajos e Islandia, en protesta por el conflicto bélico. Esta decisión amplifica la tensión entre política, cultura y representación internacional en España.

Reacciones de la oposición y discursos polarizados

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó duramente el uso político que el Gobierno hace del conflicto de Gaza, condenando tanto la crisis humanitaria como la violencia israelí. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso denunció que Madrid se convirtió en "un Sarajevo donde se persigue a los judíos", señalando el grave clima de confrontación que ha generado la situación.

Denuncias sindicales y caos en el dispositivo policial

Los sindicatos policiales denunciaron que fueron dejados desprotegidos ante los grupos radicales que impulsaron la suspensión. Iván Domínguez, portavoz del sindicato Jupol, calificó de "dispositivo caótico" el operativo dirigido por el ministro Marlaska y el delegado del Gobierno en Madrid, acusándolos de poner en riesgo la seguridad de agentes, ciclistas y público.

Críticas internacionales y el papel de España en escenarios internacionales

El episodio ha generado críticas desde Israel y otros países, con acusaciones de antisemitismo hacia el Gobierno español. Asimismo, las imágenes del podio improvisado y la cancelación abrupta han provocado cuestionamientos sobre la capacidad organizativa y el manejo político de España en grandes eventos deportivos.

Última hora: tensiones en el Caribe y ruptura diplomática entre EE.UU. y Venezuela

En un giro internacional, la tertulia informó sobre un nuevo ataque militar estadounidense a una embarcación venezolana en el Caribe, ampliando el clima de tensión global. Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras este incidente, complicando aún más la geopolítica regional.