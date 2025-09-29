Tertulia: Temporal en la Comunidad Valenciana, la polémica judicial en la política española y el plan de paz de Trump para Oriente Medio

La Brújula de Onda Cero analiza el temporal en la Comunidad Valenciana, la polémica judicial en la política española y el plan de paz de Trump para Oriente Medio

Temporal en la Comunidad Valenciana por los restos del huracán 'Gabrielle'

El temporal que afecta a la Comunidad Valenciana en el marco de los 11 meses desde la DANA ha provocado intensas lluvias sobre municipios como Gandía, Sueca y Cullera. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, instó a extremar las precauciones y pidió a los visitantes evitar desplazamientos innecesarios. Las autoridades locales trabajan coordinadamente con la Policía Local y el Servicio de Emergencias para gestionar las incidencias derivadas del mal tiempo.

Avances y complicaciones en investigaciones judiciales

Tras el incumplimiento de una citación judicial del juez Peinado, nuevos informes complican el horizonte judicial de Begoña Gómez. La Intervención General del Estado remitió a la Fiscalía Europea un informe que apunta a posibles fraudes en contratos adjudicados al empresario Barrabés, en los que figuraban cartas de recomendación de la esposa del presidente. Además, la UCO reveló correos electrónicos que evidenciarían la participación de la asesora de Gómez en negocios privados.

El caso Koldo: investigación sobre desvío de fondos comunitarios

La Fiscalía Europea también ha avanzado pesquisas en el Tribunal Supremo relacionadas con el caso Koldo, vinculado al desvío de fondos comunitarios en adjudicaciones públicas, que ya llevó a Santos Cerdán a prisión preventiva. En la reciente Comisión del Senado, María Chivite admitió la presencia de Cerdán en algunas reuniones ministeriales, aunque enfocó su participación como diputada.

Contratación polémica en empresa pública Tragsa

La tertulia abordó la polémica contratación de Jéssica Rodríguez en Tragsa, donde fue contratada sin realizar labores efectivas. Se aportaron mensajes de audio sobre instrucciones para "fichar" aunque no se trabajara, evidenciando un sistema para validar presencia sin ganancia laboral real.

Reacciones al plan migratorio del Partido Popular

El reciente plan migratorio del PP, aprobado en Murcia, endurece las condiciones de integración y establece un visado por puntos para inmigrantes legales. Esta medida ha generado críticas desde el Gobierno y VOX, que acusan a los populares y a la oposición de utilizar los derechos humanos como moneda de cambio y de negar derechos a residentes españoles.

El acuerdo histórico de paz eterna para Oriente Medio

Finalmente, se expuso el plan de paz anunciado por Donald Trump y apoyado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El acuerdo, que exige la rendición total de Hamás y el desmantelamiento de dicha organización, incluye la entrega de todos los rehenes y la instauración de un consejo de paz en Gaza bajo supervisión multinacional, con Tony Blair propuesto como administrador.

Este plan excluye a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina, ofreciéndoles a los palestinos la posibilidad de permanecer en Gaza reconstruida o de emigrar. Pese a las palabras optimistas de Trump, hasta el momento ningún país árabe ha manifestado apoyo oficial.