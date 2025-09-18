Tertulia: Sánchez y Scholz moderan críticas a Israel, polémica por pulseras telemáticas y dureza judicial

En su comparecencia conjunta en Moncloa, Pedro Sánchez y Olaf Scholz adoptaron un tono más contenido sobre el conflicto de Oriente Medio; mientras en España la polémica crece por los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y el Supremo mantiene en prisión al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Tono moderado en la visita del canciller alemán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó esta vez acusar directamente a Israel de genocidio, limitándose a decir que esa es la conclusión de un informe de Naciones Unidas que respaldan muchos españoles. Además, intentó mostrarse cercano al gobierno de Netanyahu en una rueda de prensa con el canciller Olaf Scholz.

Por su parte, Scholz admitió diferencias con España, especialmente en el reconocimiento del Estado palestino y sostuvo que es legítimo criticar a Israel, pero sin incitar al odio contra los judíos.

Fiscalías investigan posibles crímenes en Gaza

El fiscal general del Estado, García Ortiz, ha encargado a la fiscal Dolores Delgado recopilar información sobre posibles crímenes contra la humanidad en Gaza para colaborar con tribunales internacionales. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, mostró su apoyo a esta iniciativa.

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso anunció que otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ciclista Jonás Vikingo, reciente ganador de la Vuelta a España.

Controversia por las pulseras y prisión para Ábalos

La memoria anual de la Fiscalía reconoció que 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores fallaron durante seis meses el año pasado, afectando múltiples procesos judiciales. Aunque la Fiscalía General sostiene que los problemas están resueltos, el Partido Popular exige responsabilidades y dimisiones.

Por otra parte, el juez Leopoldo Puente reafirmó el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una investigación en curso.