Tertulia: Sánchez en el Congreso, tensiones con los socios y cinismo

La última tertulia de "La Brújula" en Onda Cero se centró en la inminente comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, marcada por los recientes escándalos de corrupción que afectan al núcleo del PSOE y la presión creciente de sus socios parlamentarios. Los tertulianos debatieron sobre el clima de desconfianza, las maniobras políticas para aparentar regeneración y el papel de los distintos actores en el tablero político actual.

Pedro Sánchez, acorralado por la corrupción y sin mayoría clara

El análisis arrancó con la situación de Pedro Sánchez, quien afronta una cita parlamentaria crucial para intentar explicar los escándalos de corrupción que rodean a su partido. Se destacó que, aunque el presidente presentará un paquete de medidas contra la corrupción, la verdadera eficacia reside en la elección de las personas adecuadas para cargos de responsabilidad. Se subrayó que el círculo íntimo de Sánchez está "o fuera, o a punto de entrar en la cárcel, o investigado o denostado por acoso sexual", lo que pone en cuestión su capacidad de liderazgo y selección de colaboradores.

Los contertulios señalaron que la comparecencia será una escenificación, ya que no habrá votación y, por tanto, Sánchez no se arriesga a perder una moción de confianza. Sin embargo, quedará patente que no cuenta con una mayoría parlamentaria sólida y que algunos socios ya muestran su descontento abiertamente.

La reacción de los socios y la oposición

Se puso el foco en la actitud de los socios de gobierno, que criticarán duramente al presidente pero no le dejarán caer, ya que siguen dependiendo de su permanencia para mantener su influencia. Se espera que Yolanda Díaz adopte un tono crítico, aunque sin romper con el Ejecutivo. Podemos, por su parte, podría ser el único en exigir abiertamente una moción de confianza, mientras otros socios se limitarán a la escenificación.

El debate también abordó la estrategia de Sánchez de encapsular la trama de corrupción como un caso de "tres manzanas podridas", algo que pierde sentido a medida que la investigación judicial avanza e implica a más altos cargos del gobierno y del partido.

Medidas cosméticas y falta de plan

Los tertulianos coincidieron en que las medidas anunciadas por Sánchez tienen un carácter cosmético y no abordan el problema de fondo. Se criticó la ausencia de un plan claro para afrontar la crisis y se lamentó que el PSOE esté atrapado en un callejón sin salida, sin líderes alternativos ni capacidad de reacción. Se sugirió que una moción de confianza o la convocatoria de elecciones serían salidas más coherentes ante la gravedad de la situación.

El papel de Podemos y la izquierda

Se analizó la posición de Podemos, que podría beneficiarse de unas elecciones anticipadas y que utiliza el discurso de la corrupción y el gasto en defensa para diferenciarse del PSOE y recuperar su espacio político. Se recordó que la fuerza de Podemos reside en impugnar al PSOE como partido surgido de la transición y que la rivalidad interna en la izquierda sigue marcando la agenda.

Tensiones con los socios nacionalistas

La tertulia también abordó el nerviosismo de partidos como el PNV y Bildu ante su implicación en los contactos con el PSOE y la gestión de acuerdos políticos. Se destacó que nadie quiere romper la baraja antes de tiempo, pero que la situación es volátil y las investigaciones pueden salpicar a más actores.

Yolanda Díaz, entre la crítica y la indefinición

Se prevé que Yolanda Díaz se vea obligada a lanzar críticas al presidente, aunque sin romper con él, mientras que Ione Belarra (Podemos) emerge como una dirigente con un discurso más claro y contundente desde la izquierda. Se subrayó que el discurso contra la corrupción y el gasto militar conecta con las bases de la izquierda, mientras que la vicepresidenta segunda se encuentra en una posición más débil.