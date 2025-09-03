Tertulia: Pedro Sánchez, Justicia y conflictos en La Vuelta

El último programa de la tertulia política de 'Tertulia' en Onda Cero centró su análisis en el creciente conflicto entre el Gobierno de España y el Poder Judicial, a raíz de las declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre la politización de ciertos jueces, así como en otros hechos relevantes de la actualidad nacional e internacional.

Debate sobre la Justicia y las declaraciones de Pedro Sánchez

El punto de partida fue la polémica suscitada por Pedro Sánchez, quien en recientes declaraciones públicas, incluso en una entrevista para The Guardian, afirmó que existen jueces que hacen política, calificando estas actuaciones de minoritarias pero dañinas para el sistema judicial.

Estas afirmaciones, respaldadas por el ministro de Justicia, José Luis Rodríguez Zapatero, han generado un intenso debate social y político en España sobre la independencia judicial y la presunción de inocencia. El asunto cobra especial relevancia en el contexto del procesamiento de allegados al presidente, como su mujer y su hermano, y del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, implicado en un caso de revelación de secretos.

Tensiones políticas y acto institucional

La tertulia abordó la reciente visita del Fiscal General al Rey Felipe VI, quien recibió la memoria anual de la Fiscalía, documento en el que se reflejan las actuaciones del Ministerio Fiscal. Este encuentro se sumó a la controversia política, evidenciada también en la ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la solemne apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, interpretada como una postura de protesta.

Reuniones políticas y críticas al Gobierno

Otro asunto destacado fue la reunión celebrada entre el ministro Salvador Illa y el exlíder independentista Carles Puigdemont en Bruselas. A pesar del aval oficial del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde Junts per Catalunya se expresaron críticas sobre el cumplimiento de acuerdos y se alertó a sus bases sobre futuras decisiones respecto al apoyo al Ejecutivo de Sánchez. Estas tensiones forman parte del complejo marco político catalán y nacional.

Panorama internacional y geopolítica

La tertulia no dejó de lado la gran exhibición militar celebrada en Pekín para conmemorar los 80 años de la victoria sobre Japón, con la presencia de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un. Se comentaron detalles controvertidos como una filtración de un micrófono abierto que reveló conversaciones inusuales sobre trasplantes de órganos y longevidad extrema. Además, se abordó la creciente tensión en el Caribe, con Estados Unidos ejecutando ataques contra narcolanchas vinculadas a Venezuela en una lucha contra el narcotráfico.

Incidentes en el deporte

Finalmente, se repasaron protestas y altercados en la Vuelta Ciclista a España, donde manifestaciones contra el equipo israelí Israel Premier Tech provocaron la suspensión de una etapa en Bilbao, con varios detenidos y heridos, reflejando las tensiones derivadas del conflicto en Gaza que afectan también al ámbito deportivo.