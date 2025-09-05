Tertulia: Independencia judicial, tensión política y gestión de crisis ambientales

La última Tertulia de "La Brújula" abordó una jornada de gran tensión en el ámbito judicial y político español, marcada por la apertura del año judicial y las polémicas declaraciones entre los principales actores institucionales. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, reafirmó la independencia del poder judicial y condenó las críticas vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los jueces que investigan a su entorno, calificándolas de "inoportunas y rechazables".

Este clima de confrontación se amplió con la ausencia destacada de Alberto Núñez Feijóo en la apertura del curso político en la Comunidad de Madrid, así como con discusiones sobre la gestión política de incendios forestales y amenazas internacionales.

Defensa férrea de la independencia judicial

Isabel Perelló, en el acto solemne, enfatizó que las críticas por parte de poderes públicos a la judicatura socavan la confianza ciudadana en la justicia y vulneran el Estado de Derecho. Calificó de impropias las descalificaciones que pretenden atribuir a los jueces intenciones políticas o influencias externas, recordando que la independencia judicial es una garantía para la sociedad y no un privilegio de los magistrados.

Señaló también la necesidad de un diálogo constante para consensuar reformas judiciales y destacó los avances logrados en la renovación de plazas judiciales y en la participación femenina en la judicatura.

Tensión política y ausencias en actos oficiales

El acto de apertura del año judicial estuvo presidido por Felipe VI y contó con la presencia polémica del fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado en un caso judicial y criticado por parte de magistrados. En contraste, Alberto Núñez Feijóo optó por no asistir a la apertura del curso político en Madrid, agradeciendo el apoyo público de Isabel Díaz Ayuso y justificando su ausencia como una muestra de desacuerdo con la situación actual.

Díaz Ayuso aprovechó para lanzar críticas a la normalización de lo que considera situaciones anómalas en el panorama político nacional[transcript].

Gestión de crisis ambientales y amenazas internacionales

La tertulia también repasó el aniversario de la tragedia de la DANA en Valencia, con la organización de un funeral de Estado en el que participarán altos cargos, incluido el rey y el presidente del Gobierno. A su vez, la vicepresidenta del Gobierno respondió a críticas del PP por el Pacto de Estado sobre cambio climático, defendiendo las acciones del Ejecutivo y lamentando la situación dramática causada por los incendios forestales recientes.

Por último, se mencionaron las declaraciones amenazantes de Vladimir Putin hacia Estados que apoyen a Ucrania, así como la controversia política en el Reino Unido y otras noticias internacionales que configuran el complejo escenario geopolítico actual.