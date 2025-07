Tertulia: La herida de Montoro, una Hacienda bajo sospecha y Puigdemont con el Constitucional

La tertulia arrancó con la reacción de Montoro ante su imputación, mediante un comunicado en el que el exministro niega la existencia de pruebas en su contra, aunque evita declarar explícitamente su inocencia. Esto generó desconcierto en la mesa: "Lo que dice es que no hay pruebas, pero no afirma 'yo no hice nada', como suele ser habitual", observó Mayte Rico.

Montoro sostiene que su imputación es fruto de una operación para desviar la atención de los escándalos que rodean al Gobierno. Aun así, los contertulios recordaron que el auto judicial se encuentra en fase indiciaria, y que la defensa del exministro se sitúa todavía en el terreno de la estrategia.

El peso político de Montoro y su historial de enfrentamientos

José Manuel González Huesa repasó la carrera de Montoro desde los años 90, subrayando que ha sido "el ministro que más Presupuestos Generales del Estado ha aprobado", lo que evidencia su poder e influencia. Sin embargo, ese poder no estuvo exento de polémicas.

El panel recordó con detalle varios enfrentamientos entre Montoro y periodistas: desde los presuntos chantajes hacia medios como Planeta o Libertad Digital, hasta la elaboración del conocido "informe Chicote", una investigación personal contra un periodista de ABC. "No se conformó con presionar, también utilizó Hacienda como herramienta de represalia", se denunció en antena.

Una Hacienda bajo sospecha

La tertulia criticó la opacidad y discrecionalidad con la que se ha gestionado la Agencia Tributaria bajo el mandato de Montoro y de su sucesora, María Jesús Montero. "Hacienda debería ser un pilar blindado del sistema democrático, con controles y transparencia absoluta, y no lo es", afirmó con contundencia Pilar Cernuda.

También se denunció la diferencia de trato entre ciudadanos corrientes y grandes fortunas que regularizaron capitales mediante la amnistía fiscal, pagando apenas un 10% de lo que les correspondería legalmente. "La desigualdad ante el fisco es una de las grandes causas del desencanto con la política", concluyó Wert.

Las sombras de Montoro: de la consultora al poder

Los contertulios repasaron las conexiones de Montoro con su consultora Equipo Económico, a través de la cual, según se sugirió, pudo influir en decisiones del Ministerio de Hacienda incluso después de dejarlo. Se mencionaron casos como el de Abengoa y las presiones a ministros como José Manuel Soria.

También se abordaron enfrentamientos con miembros del PP como Rato, Margallo y Arias Cañete, y se aludió a episodios de presunto uso del poder fiscal como instrumento de advertencia política.

Cataluña, Hacienda y el legado de Montoro

El caso Montoro se enlazó con la negociación actual entre el Gobierno y los partidos independentistas sobre la cesión de competencias fiscales a Cataluña. Los tertulianos alertaron del riesgo de romper la "caja única" de la Seguridad Social y de una eventual "independencia de facto" si se transfieren funciones clave como la recaudación o la administración tributaria.

Se recordó también que Montoro fue clave en la intervención de las cuentas catalanas tras el 1-O, medida que, según algunos, impidió la celebración efectiva del referéndum de independencia. Ahora, la cesión de competencias pone en duda ese legado.

Puigdemont, el Tribunal Constitucional y la malversación

La tertulia finalizó con la última maniobra de Carles Puigdemont, quien ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que suspenda su orden de detención. Busca regresar a Cataluña mientras se resuelve su amparo por el delito de malversación, al que el Supremo ha negado aplicar la amnistía.

La tertulia reflexionó sobre las consecuencias jurídicas y simbólicas de esta posible vuelta, en un contexto donde "ya solo falta el reconocimiento simbólico de Cataluña como nación", señaló Latorre.