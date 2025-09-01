Tertulia: Entrevista a Pedro Sánchez, tensiones sociales y negociación presupuestaria

La tertulia política de "La Brújula" en Onda Cero arrancó la nueva temporada con un análisis dinámico y crítico de la actualidad política española, con Joaquín Manso, Carmen Morado, Pablo Pombo y José Ignacio Wert. Los tertulianos pusieron sobre la mesa diversos temas candentes, entre ellos la entrevista reciente al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la controvertida entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Televisión Española.

Debate sobre la entrevista de Pedro Sánchez

En la tertulia se destacó que la extensa entrevista de Sánchez, de casi 47 minutos, dejó una imagen del presidente "más frágil que nunca", con un discurso centrado en la resistencia y la defensa a ultranza de mantenerse en el poder a pesar de la parálisis legislativa. Los tertulianos criticaron su acusación directa contra los jueces en casos que afectan a su familia y calificaron su defensa de la inocencia de sus allegados como un acto repetitivo pero con poca convicción ante la opinión pública.

El debate también abordó el pacto de Estado contra el cambio climático anunciado por Sánchez, que fue visto con escepticismo y como un acto de propaganda más que un compromiso real, especialmente en un momento marcado por la confrontación ideológica y la polarización política creciente. Se señaló que la estrategia del presidente parece orientada a agitar el miedo hacia la extrema derecha y mantener cohesionado su voto progresista.

Conflicto y negociación presupuestaria

Otro foco de discusión fue la difícil negociación presupuestaria actual. Sánchez afirmó que seguirá gobernando aunque no se aprueben los nuevos presupuestos, calificando la convocatoria de elecciones anticipadas como una "parálisis de la democracia". Los tertulianos cuestionaron esta postura y analizaron cómo la falta de mayoría parlamentaria y el apoyo precario de sus socios dificultan la aprobación de medidas clave.

Además, se comentó la visita inminente del líder de Esquerra Republicana, Salvador Illa, a Carles Puigdemont en Bruselas como un intento de acelerar acuerdos para asegurar el voto favorable de Junts per Catalunya a los presupuestos, en un contexto político marcado por la persistente crisis catalana.

Perspectivas y tensiones sociales

La tertulia reflejó un ambiente de incertidumbre y tensión en la política española, donde los problemas estructurales como la financiación autonómica, la gestión de emergencias o el sistema judicial se entrelazan con las dinámicas de poder y el desgaste de los principales actores políticos. Los colaboradores insistieron en la necesidad de un diálogo sincero y constructivo, lejos de la polarización, para afrontar los grandes desafíos del país.

Con humor y agudeza, los tertulianos también recordaron los habituales debates sobre temas cotidianos que mantienen el pulso cercano a la sociedad española, asegurando a la audiencia que "La Brújula" seguirá siendo un espacio de opinión plural donde se analizarán sin tapujos todos los temas que afectan a España.