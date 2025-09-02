Tertulia: El encuentro entre Illa y Puigdemont, tensiones políticas y el retorno del Capitán Alatriste

El programa La Brújula de Onda Cero dedicó su tertulia política a analizar el encuentro histórico entre Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont, expresidente y líder de Junts, celebrado en la sede de la Generalitat en Bruselas. Tras aproximadamente una hora y media de reunión, este primer contacto presencial desde que Illa asumió su cargo en agosto de 2024 ha sido interpretado como un intento de normalización institucional aunque con matices críticos por parte de Puigdemont.

Un encuentro discreto con mucha simbología y pocas palabras públicas

El encuentro se produjo en un ambiente sobrio, sin banderas ni símbolos políticos visibles, únicamente con dos sillas y un ficus como fondo. Ambos dirigentes posaron ante los medios para una foto oficial antes de entrar a la reunión, pero no hicieron declaraciones conjuntas ni posteriores. Illa destacó en su cuenta en la red social X que "el diálogo es el motor de la democracia" y calificó la cita como "un buen ejemplo" para que Cataluña siga avanzando.

Puigdemont, en cambio, reconoció "la amabilidad y la conversación" pero señaló que la reunión debería haberse celebrado hace meses y en el Palau de la Generalitat, y lamentó que "no vivimos en situación de normalidad".

Polémicas y críticas desde distintos sectores

La reunión ha despertado diversas reacciones políticas. Desde Junts, Jordi Turull comentó que el encuentro llega tarde y que parece un gesto personal de Illa, desvinculándose de intereses partidistas. Por otro lado, el Partido Popular ha criticado la imagen que proyecta esta reunión, calificándola como "imagen de sumisión" y acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de rehabilitar políticamente a Puigdemont, a quien antes prometía detener.

Asimismo, la tertulia abordó las tensiones políticas subyacentes, incluyendo la aprobación reciente por parte del Tribunal Constitucional de la ley de amnistía, pendiente aún de aplicación para Puigdemont, y la difícil situación institucional que vive Cataluña.

Otros temas de actualidad en La Brújula

Además del análisis político, la tertulia comentó que la Mesa del Congreso ha decidido suspender el pleno del 11 de septiembre para permitir que los diputados catalanes puedan estar en Barcelona durante la Diada, un hecho sin precedentes que modifica el calendario parlamentario por una festividad regional.

También se destacó un episodio reciente de declaraciones polémicas del presidente Sánchez sobre los jueces, lo que ha generado reacciones de asociaciones judiciales y políticos que piden respeto y prudencia para el poder judicial.

Finalmente, los colaboradores hicieron un balance general del inicio de curso político en España, con referencias a la política internacional y la situación económica, añadiendo un toque cultural con la mención del regreso del personaje literario Capitán Alatriste, que simboliza la persistencia y resiliencia españolas.