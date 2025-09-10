Tertulia: La derrota en solitario de Yolanda Díaz, crisis diplomática internacional y el asesinato de Charlie Kirk

La tertulia política de "La Brújula" con Rafa Latorre abordó este miércoles asuntos decisivos en la crónica nacional e internacional que marcan la actualidad política en España y Europa, entre ellos la derrota parlamentaria de Yolanda Díaz, el mensaje institucional de Salvador Illa con motivo de la Diada de Cataluña, la tensión diplomática con Israel y el preocupante ataque ruso a Polonia.

La derrota de Yolanda Díaz y su ataque a socios parlamentarios

El programa analizó la reciente caída en el Congreso del proyecto de reducción de la jornada laboral, un revés personal para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien además protagonizó un duro cruce de palabras con representantes del independentismo catalán a quienes acusó de defender los intereses de la patronal más reaccionaria y no los del independentismo real. Díaz se mostró visiblemente aislada en su gabinete y el debate evidenció la complejidad de las alianzas internas del Ejecutivo.

Salvador Illa y la Diada: Unidad y pluralidad

La tertulia repasó también el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con motivo de la Diada nacional catalana, donde abogó por una Cataluña inclusiva que enlace a “todos y todas sin distinciones” y llamó a construir un “proyecto colectivo” basado en la pluralidad y la solidaridad. Illa defendió servicios públicos de excelencia, el derecho a vivienda digna y salarios justos, además de expresar una visión optimista y esperanzadora del futuro catalán a pesar de los retos.

Crisis diplomática con Israel y reacción en Washington

El programa reflejó la polémica surgida tras la denuncia presidencial española de un “genocidio” en Gaza, que ha generado rechazo en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado consideró que las sanciones españolas a Israel pueden “envalentonar a los terroristas”. También se destacó la postura de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen planteando suspender parte del acuerdo de asociación con Israel en respuesta a la crisis.

La grave situación en Europa: ataques y tensiones con Rusia

Un apartado especial estuvo dedicado al ataque perpetrado con cerca de veinte drones rusos en territorio polaco, lo que ha llevado a Polonia a invocar el artículo 4 de la OTAN para consultas urgentes entre aliados ante esta amenaza latente. El programa destacó las palabras del primer ministro Donald Tusk, que alertó sobre un conflicto abierto y señaló a Rusia como enemigo político directo. La prudencia mostrada por el secretario general de la OTAN fue también señalada, mientras Rusia negó intenciones de atacar Polonia. Además, se mencionó la reacción del expresidente Donald Trump en redes sociales, en una publicación enigmática que anticipa una respuesta ante este ataque.

Violencia en EE.UU. y apoyo a víctimas

Finalmente, La Brújula comentaba el ataque sufrido por el influencer ultraconservador Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante una conferencia en Utah y recibió mensajes de apoyo entre ellos del propio Donald Trump, un suceso que añade tensión al clima político en Estados Unidos.

La tertulia concluyó con la sensación de un momento político convulso tanto en España como en el entorno internacional, con desafíos que requieren unidad, diálogo y prudencia tanto en el ámbito parlamentario como en la diplomacia global.