Tertulia: Aviones rusos en Estonia, situación en Gaza y el fallo en los dispositivos de control de maltratadores

Cinco cazas rusos protagonizaron varios incidentes en el mar Báltico, elevando la tensión en la región en un momento crítico. Tres de esos aviones MiG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos, una acción que obligó a la OTAN y sus países miembros, entre ellos España, Alemania, Francia y Reino Unido, a interceptarlos. Estonia ha solicitado activar el artículo 4 de la Alianza Atlántica, mecanismo de consulta ante posibles agresiones. Poco después, otros dos cazas sobrevolaron una zona de exclusión alrededor de una plataforma petrolífera polaca en aguas del Báltico, justo cuando la OTAN prepara el despliegue de nuevos efectivos en el flanco oriental.

Nuevo paquete de sanciones contra Rusia aprobado por la Unión Europea

La Comisión Europea aprobó un paquete sancionador contra Rusia, afectando la llamada "flota fantasma", el mercado de criptomonedas y empresas de China e India que compran petróleo ruso. Ursula von der Leyen señaló que el objetivo es forzar el regreso de Rusia a la mesa de negociaciones y dar una verdadera oportunidad a la paz.

Situación crítica en Gaza y debate político en España

En Gaza, cerca de 350.000 personas han abandonado la ciudad, aunque 600.000 permanecen en condiciones dramáticas. El portavoz del ejército israelí emitió un mensaje en árabe para instar a evacuar debido al cierre de una carretera clave, pero muchos enfrentan la incertidumbre sobre su destino. En España, la crisis humanitaria generó un encendido debate político. El líder del Partido Popular acusó al Gobierno de "utilizar la masacre" palestina con fines políticos, mientras expresidentes como Felipe González condenaron los excesos de Israel pero criticaron la posición gubernamental sobre los rehenes. El ministro Óscar Puente respondió con un tajante "Qué vergüenza".

Fallos en dispositivos de control para maltratadores y la respuesta institucional

La ministra de Igualdad admitió un error al minimizar el mal funcionamiento de las pulseras telemáticas usadas para controlar agresores. Estas presentan fallos graves, como la facilidad para ser retiradas y problemas con la batería, que impiden avisos efectivos. Víctimas y policías denunciaron situaciones de riesgo, mientras la Fiscalía alertó sobre la alarma social generada por estos fallos.

Debate judicial sobre la libertad de un acusado en casos relacionados con grabaciones

Se mencionó la polémica judicial por la negativa del juez Leopoldo Puente a conceder libertad a Cerdán, basándose en una interpretación considerada superficial de grabaciones que comprometen al acusado. La defensa ha presentado un recurso contra esta decisión.