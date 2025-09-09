Tertulia: Ataque de Israel en Catar, reacciones políticas y protestas en Madrid

Este martes Catar fue escenario de un bombardeo aéreo israelí contra altos dirigentes de Hamás, quienes se encontraban en la capital qatarí en medio de negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Israel afirmó que la operación tuvo como objetivo a los responsables de la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023 y justificó la acción como una medida legítima contra actos terroristas.

Por su parte, Catar calificó la acción de Israel como "una flagrante violación de la soberanía y de las leyes internacionales", y llamó a mantener la paz en la región. Estados Unidos informó haber sido notificado previamente sobre el ataque, aunque las autoridades de Catar aseguran que la alerta llegó mientras las bombas ya caían.

El ataque y sus objetivos

Israel describió la operación como un ataque de precisión contra los líderes de Hamás responsables de la muerte de más de mil personas en ataques previos. La Fuerza Aérea israelí ejecutó el golpe, y el gobierno aseguró que tomó medidas para minimizar daños a civiles. Netanyahu señaló que Israel asume toda la responsabilidad y defendió la operación como parte de su estrategia para derrotar a Hamás.

Reacción de la comunidad internacional

El ataque ha sido condenado duramente por países de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Egipto, Irán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, y también por organismos internacionales como la ONU. El secretario general António Guterres rechazó la violencia, subrayando el relevante rol de Catar como mediador y la necesidad de que todas las partes colaboren para lograr un alto el fuego permanente. España ha respondido con la prohibición de entrada a dos ministros israelíes, buscando apoyar el respeto a los derechos humanos y la paz.

Impacto en España y manifestaciones en Madrid

El conflicto repercutió en España con la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista debido a protestas multitudinarias contra la guerra en Gaza. Las autoridades del Ayuntamiento de Madrid se coordinan para proteger tanto a los participantes de la competición como a los asistentes ante posibles incidentes, dejando clara su intención de garantizar la seguridad pública.