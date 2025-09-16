Tertulia: Acusaciones de genocidio, reacciones y debate político

Este martes, la tertulia de "La Brújula" en Onda Cero ofreció un debate intensivo sobre la escalada del conflicto en Gaza, centrando el análisis en el reciente informe de una comisión independiente nombrada por la ONU que concluye que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. La discusión abordó las repercusiones políticas, humanitarias y diplomáticas de dicho informe, así como las respuestas y posiciones de diferentes actores internacionales y del Gobierno español.

Informe de la ONU y acusaciones de genocidio

La tertulia comenzó con la lectura de titulares de la prensa israelí y un panorama generalizado sobre la ofensiva terrestre iniciada por Israel en la ciudad de Gaza, con numerosas víctimas civiles y un éxodo masivo de palestinos que intentan huir del avance militar. Se destacó el informe presentado por la comisión independiente, liderada por Navi Pillay, ex presidenta del Tribunal para el Genocidio de Ruanda, que acusa a Israel de cometer actos genocidas, incluyendo matanzas, daños físicos y mentales graves, imposición de condiciones para provocar la destrucción de la población palestina y medidas para impedir nacimientos.

El informe señala la responsabilidad de altos mandos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Estas acusaciones han sido rechazadas por Israel, que denuncia parcialidad e intereses políticos en el documento.

Reacciones internacionales y postura española

Se puso de manifiesto la polarización del escenario internacional, con Israel acusando a la comisión de la ONU y a sus integrantes de ser antisemitismo y de actuar como portavoces de Hamás. Por otro lado, destacaron declaraciones de figuras internacionales como Josep Borrell, ex representante europeo de Política Exterior, que calificó la situación como una de las páginas más oscuras de la humanidad y pidió el aislamiento internacional de Israel.

Asimismo, se comentó que el Gobierno español ha mostrado posturas divergentes, anunciando la retirada de TVE de Eurovisión si no se veta a Israel, pero sin avanzar con rapidez en el embargo de armas prometido hace una semana, generando críticas de socios de coalición y partidos de izquierda, incluyendo a Ione Belarra, que denunció el uso electoralista del gobierno en este asunto.

Debate político y social en España

En la tertulia también se abordaron tensiones políticas en España relacionadas con la crisis humanitaria, incluyendo la presión de formaciones como Izquierda Unida y Sumar para condicionar la participación en el Consejo de Ministros a la adopción inmediata del embargo de armas. Se analizaron además otros temas de actualidad política, como el rechazo parlamentario a una oficina anticorrupción impulsada por Sumar, así como sucesos y cargos en Estados Unidos, mostrando la pluralidad de temas en la agenda periodística.

El debate concluyó con una reflexión crítica sobre la gravedad del conflicto y la necesidad de una respuesta humanitaria urgente, en un contexto global tensionado y con acusaciones graves hacia un Estado implicado. La tertulia puso de manifiesto el complejo equilibrio entre la diplomacia, la política nacional e internacional, y los derechos humanos, destacando la importancia de la información rigurosa y la movilización frente a lo que se considera una tragedia de escala mundial.