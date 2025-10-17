La terapia génica que está salvando a 59 niños 'burbuja': el revolucionario avance que puede cambiarlo todo

El secretario general de la Sociedad Española de Inmunología Óscar de la Calle describió la enfermedad en una entrevista con Rafa Latorre en La Brújula como una condición extremadamente cruel en la que los niños nacen sin defensas naturales ante infecciones letales como neumonía, meningitis o varicela.

Explicó que sin tratamiento, esta enfermedad suele ser mortal en los primeros meses o años de vida.

La terapia génica: cómo funciona y sus resultados

Según detalló, la innovación consiste en la administración de un virus modificado que introduce una copia sana del gen defectuoso en el ADN de los niños con una única inyección. Esta terapia no solo ha demostrado revertir la enfermedad, sino que sostiene la reparación del sistema inmunitario durante al menos siete años sin toxicidad.

De la Calle reafirmó que 59 de los 62 niños tratados están curados y vivos, mientras que los tres restantes continúan con terapias convencionales.

La importancia de la prueba del talón para el diagnóstico precoz

De la Calle destacó que uno de los factores clave del éxito es el diagnóstico temprano a través de la prueba del talón. Esta prueba permite identificar la enfermedad poco después del nacimiento, facilitando iniciar el tratamiento antes de que aparezcan infecciones graves.

Si bien en Cataluña está implantada desde 2017 y ha salvado varios niños, su ausencia en el resto de España genera inequidades importantes.

El futuro y los retos económicos de la terapia génica

Aunque la terapia es aún experimental y costosa, el secretario general de la Sociedad Española de Inmunología confía en que la expansión de infraestructuras especializadas facilitará su acceso en los próximos años.

Explicó que la concentración de esfuerzos en centros especializados es fundamental para reducir costos y que España tiene la capacidad científica para desarrollar estos tratamientos.