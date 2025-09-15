JUPOL critica al Gobierno por el caos en La Vuelta: "No recuerdo a un máximo responsable felicitándose por un fallo de seguridad"

Los principales sindicatos policiales han exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras lo ocurrido en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España. Acusan a estos cargos políticos de diseñar un operativo "desastroso" que puso en peligro la seguridad de espectadores, ciclistas y agentes policiales.

En conversación con Rafa Latorre en La Brújula, Ibon Domínguez, portavoz del sindicato JUPOL, lamentó que "se ha atado a los policías nacionales de pies y manos" y que "en condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado". Domínguez explicó que muchos policías quedaron en inferioridad numérica y sin apoyo ante los grupos radicales que tomaron el control en la zona de Cibeles, donde estaba ubicada la meta.

Heridos y falta de apoyo operativo

Sobre los 22 policías heridos durante los incidentes, Domínguez afirmó que "afortunadamente no tienen lesiones de gravedad y evolucionan favorablemente". Sin embargo, censuró el desprecio del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien "se olvidó absolutamente de nuestros compañeros".

El portavoz detalló que los agentes identificaron grupos ultras infiltrándose, pero "no recibieron las órdenes habituales para contenerlos y proteger tanto a la policía como a los manifestantes pacíficos".

Denuncia de órdenes políticas y falta de reacción

El portavoz policial criticó también el retraso en la intervención policial efectiva: "Cuando se ordenó cargar ya era demasiado tarde y la Vuelta estaba suspendida". Asimismo, tachó de "auténtico desastre" el dispositivo por la insuficiente coordinación y la falta de medios. "Las imágenes del podio rubrican una imagen tercermundista de España y ponen en evidencia a quienes no supieron garantizar la seguridad", añadió.

Domínguez resaltó: "No recuerdo jamás a un máximo responsable público felicitándose por la suspensión de un evento por un fallo grave de seguridad", en alusión a las declaraciones de Francisco Martín, que calificó la suspensión como un éxito.

Críticas a Sánchez y Marlaska por alimentar las protestas

JUPOL y otros sindicatos responsabilizan también al presidente Pedro Sánchez y a Marlaska de "alimentar la protesta" y debilitar la autoridad del Estado. Según Domínguez, "los policías han hecho lo que les han dejado hacer", y las órdenes que recibieron respondían más a intereses políticos que a criterios profesionales de seguridad.

Ante la suspensión de la etapa por boicot de grupos radicales concentrados contra la presencia del equipo israelí en la Vuelta a España, los policías denuncian que les impidieron garantizar la seguridad tanto de deportistas como de espectadores y agentes policiales.

Conclusión y demanda de responsabilidades

Los sindicatos policiales exigen responsabilidades políticas y la dimisión de los máximos responsables por lo que califican de "fracaso en la gestión de seguridad". Reclaman además que se les proporcionen los medios y el respaldo necesarios para poder actuar eficazmente en futuros eventos deportivos internacionales que se celebren en España.