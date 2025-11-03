El sector bancario relaja las condiciones y aumenta la demanda de crédito en el tercer trimestre

El espacio 'el Foco' con Susana Burgos en La Brújula, ha dirigido la atención informativa hacia la encuesta de préstamos bancarios que elabora el Banco de España de forma trimestral y cuyos resultados recogen una tendencia a la relajación en los criterios de concesión de créditos entre los meses de junio y septiembre.

Las conclusiones reflejan que, aunque los bancos han mantenido sus exigencias para aprobar préstamos, las condiciones generales aplicadas se han suavizado de manera moderada en todos los segmentos del mercado.

La clave de este periodo reside en los tipos de interés: las entidades aplicaron intereses más bajos, una decisión favorecida tanto por la mejora de su financiación y liquidez como por el impacto de la competencia, que acaba trasladando ventajas directas a los usuarios. Según detalla la encuesta, la combinación de estos factores ha proporcionado a clientes y empresas mejores oportunidades para acceder a la financiación que necesitan.

Otro titular relevante del informe es el incremento de la demanda de crédito durante el tercer trimestre, especialmente notable en los préstamos hipotecarios. Contra todo pronóstico, el sector esperaba una evolución estable en la solicitud de créditos, pero ha tenido que adaptarse a este auge entre hogares y empresas que buscan nuevas condiciones o ampliar su financiación.

La demanda de crédito por parte de hogares y empresas aumentó en el tercer trimestre del año y eso que el sector esperaba que se mantuviera estable

De cara al último trimestre, los bancos encuestados anticipan un ligero endurecimiento de los criterios de concesión para el segmento empresarial, mientras que no prevén cambios sustanciales para el crédito a las familias. Las filiales se mantienen expectantes ante un entorno marcado por la cautela y los retos financieros, a la espera de confirmar si esta tendencia de mayor flexibilidad y dinamismo se consolida en los próximos meses.