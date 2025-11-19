La salida de la cárcel de Cerdán, según Latorre: "Se ha quedado huérfano de militancia, abandonado por su partido y liberado de cualquier lealtad"

Con un secretario de Organización saliendo de prisión después de casi 5 meses de preventiva y otro secretario de Organización al que la Fiscalía Anticorrupción le pide, por ahora, 24 años de cárcel, quizás ha llegado la hora de hablar de la responsabilidad del Secretario General. El que los nombró.

Hoy Santos Cerdán duerme fuera de Soto del Real. Han pasado 4 meses desde que entró y la razón de una prisión preventiva tan prolongada se nos reveló ayer, en un informe de la UCO que lo señala como la pieza clave de una tupida trama de corrupción con tres vertices: la gigante Acciona, la instrumental Servinabar y las administraciones del PSOE.

Y orbitando alrededor, varias sociedades opacas y familiares que ocultaban en sus cuentas parte de las comisiones. Un botín que la Guardia Civil calcula en más de 6 millones de euros.

Ejerció, según la investigación, la corrupción total porque era a la vez conseguidor y adjudicataria, corruptor y corrompido, porque la Guardia Civil cree afianzada la propiedad del 45% de Servinabar que revelaba un documento secreto hallado durante el registro de la sede de esta empresa instrumental radicada en Navarra.

O sea que sí que tiene un nivel de conocimiento que según el juez le hubiera permitido maniobrar para entorpecer la investigación.

El hombre de estrecha confianza de Pedro Sánchez sale hoy de prisión y quedará a la espera de un juicio. Apestado por los suyos, aquellos que defendieron su honradez, que decían que todo eran inventos de la UCO. Ahora ya nadie le llama.

La Fiscalía y las penas de cárcel para Ábalos y Koldo

Santos Cerdán queda a la espera de un juicio, pero los indicios reunidos en la investigación dibujan un negro panorama para el cuatro de los del Peugeot. Los otros dos, José Luis Ábalos y Koldo García, han recibido de la Fiscalía Anticorrupción. Pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y 19 para Koldo García. Pero esperen porque estamos hablando únicamente del caso de las mascarilla.

Esto es por contratos presuntamente fraudulentos de mascarilla y por colocar con un sueldo público a Jessica García, la acompañante de Ábalos. Si atendemos a lo que el propio Ábalos ha dicho, este es el chocolate del loro, es decir una minúscula parte de la corrupción de todos estos años.

Ábalos se encuentra imputado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el Tribunal Supremo. Anticorrupción le atribuye, además, un quinto delito de uso de información privilegiada al ex titular del Ministerio de Transportes.

Y es un problema para el PSOE la situación procesal de tres individuos que operan desde el corazón del partido y del gobierno. Porque en normal que el reo sienta un súbito ataque de vértigo cuando se enfrenta a la perspectiva de dos décadas en la cárcel y eso suele aflojar la lengua, aligerar el verbo y colaborar con las investigaciones.

Ahora imaginen las consecuencias de tres tipos con tanta información compitiendo en una carrera angustiada por su salvación.

Si esto no termina con un barómetro del CIS en los 250 diputados es que Tezanos está perdiendo el nervio.

Santos Cerdán sale de cárcel, José Luis Ábalos recibe una petición de pena de 24 años y Koldo García de 19. El cuarto tripulante del Peugeot ha tenido hoy un día intenso, que comenzaba en la sesión de control en el Congreso.

Pedro Sánchez en el acto de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura

Luego, después de su intercambio con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control, ha acudido al foro Metafuturo que organiza Atresmedia… allí ha coincidido con las grandes personalidades allí reunidas y ha prometido actuar contra la tecnocasta, los magnates de las grandes tecnológicas.

La cita con más morbo es la que ha terminado hace unos minutos en Mérida adonde ha ido a apoyar a su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el paradójico Gallardo. Bueno, esto de apoyar es un verbo arriesgado porque es un poco como aquella película de 'No me chilles que no te veo', uno no sabe quien perjudica más a quién pero sí que juntos se dirigen a la catástrofe.

Vamos a ver. Gallardo es un candidato a las elecciones que ya tiene fecha para su juicio. Se sentará en el banquillo de los acusados entre el 9 y el 14 de febrero. No son las mejores credenciales para presentar en campaña electoral. Gallardo no lo tiene fácil, desde luego, y en sus propias filas lo cuestionan porque saben que la única razón por la que es candidato teniendo fijada ya la fecha de su juicio es porque en el mismo banquillo se va a sentar el hermanísimo de Pedro Sánchez, y no es cuestión de asumir la responsabilidad de David Sánchez en la fabricación de un puesto público mediante la renuncia de aquel que supuestamente se lo fabricó.

Veamos lo que se dice en este mitín cargado de morbo. Allí se encuentra David Cerrato, buenas tardes.