Rocío Albert: "Madrid no jugará al chantaje de la condonación de la deuda"

En una entrevista con Rafa Latorre, Rocío Albert dejó clara la posición de la Comunidad de Madrid frente al plan de condonación de deuda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según explicó, la medida no significa la desaparición de los pasivos autonómicos, sino "una mutualización" que carga el peso financiero sobre todos los españoles.

"Esto no es magia. No desaparece la deuda, sino que se convierte en deuda de todos los españoles. Al final serán nuestros hijos y nietos los que carguen con un lastre insostenible", afirmó la consejera. Para Albert, el planteamiento del Ejecutivo responde exclusivamente a las exigencias de los independentistas catalanes como moneda de cambio para sostener la legislatura.

Riesgo moral y críticas al esquema de reparto

La responsable de economía madrileña criticó que el sistema planteado premie a las comunidades con mayor endeudamiento y a aquellas que han subido impuestos, mientras penaliza a las que, como Madrid, han optado por rebajarlos. "El mensaje es perverso: cuanto peor gestiones, cuanto más te endeudes y más subas impuestos, más dinero recibirás", dijo.

Albert subrayó que las cifras que se ofrecen a Madrid en el plan estatal, unos 8.600 millones de euros, son engañosas: el ahorro real solo llegaría por la vía de intereses, estimado en unos 186 millones anuales, y además bajo condiciones que la AIReF y el propio anteproyecto gubernamental no permiten destinar a nuevas políticas sociales.

Sin dumping fiscal y con nuevas bajadas de impuestos

Preguntada por las acusaciones de "dumping fiscal" desde otras regiones, Albert rechazó de plano el término: "Nunca ha habido dumping fiscal. Existe competencia tributaria amparada por la Constitución y nosotros lo que hacemos es favorecer al madrileño. Bajamos impuestos, recaudamos más y aportamos más al sistema".

La consejera destacó que el Gobierno regional seguirá reduciendo la presión fiscal. Recordó que desde 2019 la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha aprobado 32 rebajas de impuestos, cifra que ya alcanza 34 con los anuncios del último Debate sobre el Estado de la Región, entre ellas la ampliación de bonificaciones en patrimonio para empresas familiares y el 100% de bonificación en transmisiones patrimoniales para comercios con más de 50 años.

Vivienda: más oferta como solución

En la parte final de la entrevista, Albert abordó la preocupación ciudadana por la vivienda. Explicó que Madrid es la comunidad que más vivienda protegida produce, aunque defendió que la clave pasa por "crear mucha más oferta" a través de suelo disponible y facilidades para los promotores.

"Tenemos uno de los impuestos más bajos a la compra de vivienda nueva, con un 6% frente al 9% de media. Además, hemos bonificado al máximo la tributación en zonas despobladas y para jóvenes", añadió, dejando la puerta abierta a nuevas rebajas fiscales en la materia.